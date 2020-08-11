مقتل مليشياوي خلال مواجهات مسلحة في ترهونة

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كشف مصدر مطلع أن مدينة ترهونة شهدت مواجهات مسلحة بين عناصر مليشياوية متناحرة أدت إلى مقتل المليشياوي محمد بشير الهامل النعاجي من ضمن مليشيا “كتيبة شهداء النعاجة”.

وأشار المصدر إلى أن النعاجي قتل على يد المليشياوي مسعود علي عبدالله والملقب “النيمرو” وتم إحراق عددا من منازل ذويه وأقاربه وتهجيرهم من منازلهم.

وذكر المصدر أن مصادر من المدينة – لم يتم التثبت منها – أفادت أن سبب الخلاف والذى أدى إلى شجار مسلح نتيجة للإيجارات التى تأخذ من بعض المحالات التجارية.