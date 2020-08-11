عماري زايد يبحث استلام موقع مطار طرابلس من قبل وزارة المواصلات

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بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، الإجراءات المتخذة لاستلام موقع مطار طرابلس العالمي من قبل وزارة المواصلات واستئناف العمل بمشروع صالة الركاب والمشاريع المكملة له.

ونوقش خلال اللقاء آليات توفير مستلزمات ومواد التعقيم لمطار معيتيقة بعد استئناف الرحلات الجوية منه وإليه مؤخراً، واستكمال مرحلة الصيانة.

وطلب وزير المواصلات من عماري زايد، التدخل في تسريع إجراءات وزارة المواصلات التي تحتاج اعتماد من المجلس الرئاسي.