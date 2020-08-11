خارجية مجلس النواب تؤكد ترحيبها بأي اتفاق بحري دولي يحقق مصالح ليبيا

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رحّبت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بأي اتفاقية تحقق مصالح ليبيا وتطلعاتها الاقتصادية في المتوسط وما تمنحها لها القوانين ذات العلاقة.

أتي ذلك، تعليقا على التقارير الواردة، بخصوص الاتفاقيات التي أبرمت بين عدد من دول شرق المتوسط لترسيم حدودها البحرية وتعقيبا على وسائل الإعلام التي تناقلت تصريحا لرئيس لجنة الخارجية حول الاتفاقية المصرية اليونانية.

وأعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، عن ترحيب اللجنة بأي اتفاقية تحقق مصالح ليبيا وتطلعاتها الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة تحظى تلك الاتفاقيات بالتراضي بين جميع الدول المعنية بالاتفاق.

وأكد العقوري، بشأن الاتفاقية المصرية اليونانية، ترحيبه بأي اتفاق يبرم في المتوسط بشرط أن يحترم مصالح ليبيا وحدودها البرية والبحرية، مشيرًا إلى أن ليبيا لم تكن جزء من المباحثات المصرية اليونانية التي بدأت عام 2014.

وشدد رئيس لجنة الخارجية، على أن ليبيا لن تتنازل عن أي حق مشروع لها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها وأن مناقشة ذلك هو أمر مناط بمجلس النواب ولا يمكن للجنة الخارجية فقط البث فيه، إن كان المعيار فني يستند على رأي الخبراء ذوي الاختصاص حسب الفائدة التي تعود على ليبيا.