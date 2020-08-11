اليونان تكثف من مباحثاتها الدولية حول أنشطة تركيا في شرق المتوسط مباحثات يونانية أمريكية حول أنشطة تركيا في شرق المتوسط

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كثّفت اليونان من مباحثاتها الدولية حول أنشطة تركيا في شرق البحر المتوسط، لحث أنقرة على وقف الأعمال غير القانونية بالمنطقة.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى مباحثات السفير الأمريكي لدى بلاده، جيفري بيات، بشأن التطورات الأخيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والإجراءات التركية غير القانونية.

وقال دندياس، في تغريدة على تويتر، إنه ناقش مع السفير الأمريكي، “التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والإجراءات التركية غير القانونية”.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي لدى اليونان، على دعم الولايات المتحدة للحوار بين اليونان وتركيا والالتزام بتطوير الموارد في شرق المتوسط، الذي يعزز التعاون ويوفر الأساس لأمن الطاقة الدائم والازدهار الاقتصادي.

وقال جيفري بيات، في تغريدة على تويتر، “كمسألة مبدأ، نشجع جميع الدول على حل قضايا ترسيم الحدود البحرية سلميًا وفقًا للقانون الدولي، وتجنب أي إجراءات يمكن أن تزيد من انعدام الثقة”.

وكان وزير الخارجية اليوناني، قد أجرى أمس مباحثات مماثلة مع مع نظيره الألماني، هايكو ماس، تضمنت الأعمال الاستفزازية لتركيا في منطقة شرق المتوسط.

وحثّت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان الإثنين، تركيا على وقف الأعمال غير القانونية في شرق البحر المتوسط، معتبرة أن ما تقوم به أنقرة من أعمال “أنشطة استفزازية وتقوض السلم والأمن في المنطقة”. وشددت الخارجية اليونانية، أن أثينا “لن تقبل بالابتزاز، وستدافع عن حقوقها السيادية”.