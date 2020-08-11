المنقوش: القوات الروسية تريد السيطرة على الشويرف والقريات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر المدعو يوسف المنقوش، رئيس الأركان العامة بحكومة الكيب، من تفاقم الأوضاع ومعركة كبيرة يدفع ثمنها الشعب، خصوصًا أن روسيا أرسلت منظومة صواريخ S300 إلى خليج سرت النفطي، ما يعني أن روسيا متواجدة كدولة داخل الأراضي الليبية، ما من شأنه تغير المعادلة تمامًا.

المنقوش زعم في حوار مع قناة “ليبيا الأحرار”، أن “القوات الروسية تستطلع الأماكن جنوب طرابلس المحررة، ويجب تغطية هذه المناطق، وإن لم تتمركز قواتنا فيها، لكن يجب الاستعداد لأي طارئ، ومراقبة الأوضاع”.

وأضاف “يجب أن يكون موقفنا متماسك أكثر حتى نتحصل على حقوق أكثر في أي مفاوضات سياسية، ولا نستبعد حدوث اختراق أمني من بعض الشراذم للسيطرة على الشويرف والقريات ونسمة، وغيرها”، متابعا العمليات جنوب طرابلس كانت في مسرح عمليات مبنية، والمعركة سرت الآن ستكون في مناطق واسعة، وقوة النيران ستكون أكبر لاتساع المناطق المفتوحة، والمعركة ستكون مختلفة من الجانبين.

وشدد على أن قوات الوفاق، يجب أن تمارس الدفاع النشط، لافتاً إلى أنها موجودة في مناطق غرب سرت، ومناطق جنوب طرابلس فارغة، معتبراً هذا خطأ.

وأكد على ضرورة أن يتم تغطية هذه المناطق بدوريات استطلاع، وأن يكون هناك دفاع نشط من جانب قوات الوفاق.

وأشار إلى تعدد السيناريوهات حاليا، والسيناريو السياسي قائم بنزع السلاح من سرت، وعمل خطوط بين الجانبين، مختتمًا بقوله “يجب أن تكون قوات الوفاق جاهزة للسيناريو الأسوأ، وهو تقدم هذه القوات إلى المناطق التي انسحبت منها سابقا، والطرف الآخر على جاهزية كبيرة”.