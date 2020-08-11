الجرائم الإلكترونية في جنائي بنغازي تعطل صفحة مزورة تسخدم اسم أحد المصارف التجارية

أخبار ليبيا24

عطل أعضاء شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لقسم مكافحة التزييف و التزوير بالإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي إحدى الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم اسم أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا.

وذكر أعضاء الشعبة أن مستخدمي الصفحة المزورة يهدفون إلى الإيقاع بزبائن المصرف في عمليات نصب واحتيال إلكتروني يهدف للسطو على حساباتهم المصرفية.

وكشف أعضاء الشعبة أنهم تمكنوا من تعطيل الصفحة بعد تعرض عدد من عملاء المصرف للسرقة الإلكترونية بواسطتها، مع تزايد عمليات الاحتيال التي من خلالها يستغل المحتالون ارتفاع معدل التداول الإلكتروني عبر أجهزة الحواسيب والهواتف المحمولة الذكية لإنهاء المعاملات المصرفية بسهولة ويسر.

وأوضح أعضاء الشعبة أن المحتالون الذين كانوا يعملون من خلال هذه الصفحة المزورة على استقطاب العملاء من خلال روابط وهمية تحيلهم إلى رسائل اصطياد وهمية، عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، يتم من خلالها نقل كافة بيانات العميل السرية لهذه الصفحة الوهمية، وبالتالي استخدامها في كافة المداولات.

ودعا خبراء مصرفيون كافة العملاء الذين يستخدمون الخدمة الإلكترونية للمصارف الحذر من الدخول إلى أية روابط مشبوهة أو مجهولة المصدر ما لم يتم الإعلان عنها من خلال المصرف ذاته.

وأشار الخبراء إلى أن الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية لا تضع المصرف في أية مسؤولية حيال فقدان أية مبالغ مالية من حساب العميل الذي لم يتأكد من مدى صحة ودقة التطبيق الإلكتروني الذي دخل إليه.

ودعت الإدارة العامة للبحث الجنائي المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية عمليات من هذا القبيل يقع فيها عملاء المصارف، وذلك لتدارك الأمر وإيقاف أية عملية سطو في أسرع وقت قبل التصرف في الأموال التي تمت سرقتها.