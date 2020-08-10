وفاة سيدة مصابة بكورونا داخل مستشفى الهواري العام

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ، هاني العريبي اليوم الإثنين عن تسجيل حالة الوفاة الثالثة داخل العناية الفائقة بالمستشفى.

العريبي أوضح أن حالة الوفاة تعود لإمرأة تبلغ من العمر “74” سنة كانت مصابة بفيروس كورونا وهي من منطقة قمينس.

وفي ذات الشأن، أعلن العريبي عن شفاء ستة حالات مصابة بفيروس كورونا، لرجلين من بنغازي، وثلاث سيدات من بنغازي، وسيدة من طبرق، وهذا بعد أن قدمت لهم الخدمات الطبية والاحترازية طيلة تواجدهم بالمستشفى الفترة الماضية.