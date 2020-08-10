دعم أمريكي لرئيس مجلس النواب لحل الأزمة في ليبيا

أخبار ليبيا24

قالت السفارة الأمريكية، إن سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التقى مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، خلال زيارة إلى القاهرة.

ونقلت السفارة، في بيان، عن السفير نورلاند دعمه لتطلعات رئيس مجلس النواب وتطلعات جميع العناصر الليبية المسؤولة، لحلّ ليبي لإنهاء الصراع وضمان مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الليبي.

وذكرت السفار، أن لقاء السفير برئيس مجلس النواب جاء للتعرّف على جهود مجلس النواب للترويج لحلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلمية.

وأفادت أن السفير نورلاند، وعقب المناقشات الأخيرة حول ليبيا بين الرئيس ترامب والرئيس السيسي وكذلك بين وزير الخارجية بومبيو ووزير الخارجية شكري، سافر إلى القاهرة للتشاور مع كبار المسؤولين المصريين حول خطوات تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة.

ونقلت السفارة، ترحيب نورلاند مع الشركاء المصريين بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة في 6 يونيو، وشدّد على دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين الذين يتحلّون بروح المسؤولية والساعين إلى حلّ سلمي للصراع من شأنه أن يعيد ليبيا سيادتها ويعزّز الإصلاحات الاقتصادية ويمنع المزيد من التصعيد الخارجي.