حديد لـ”بن عطية”: هل تحسنت الكهرباء أم أن المقصود من الحراك حصل؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى الناطق السابق باسم قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق، طه حديد، اليوم الإثنين، استغرابه من عدم خروج عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية للهجوم على الشركة العامة للكهرباء رغم أن طرابلس تواجه انقطاعات في الكهرباء منذ أسبوع وتعيش في ظلام دامس.

حديد قال ، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “غريبة طرابلس صار لها في أسبوع قريب بلاك آوت وما شفناش عميد بلدية تاجوراء طالع ضد شركة الكهرباء؟”.

وتساءل حديد “هل تحسنت الكهرباء في طرابلس؟ أم أن الحراك المقصود منه حصل؟”، وذلك في إشارة إلى أن حراك بن عطية كان يهدف لتغيير مدير الشركة السابق .

وكان عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، قد هاجم إدارة الشركة العامة للكهرباء، بعد إعلانها توفر الميزانية التشغيلية التي صرفت في نهاية سنة 2019م، وصيانة الوحدة السادسة بمحطة جنوب طرابلس والتي توقفت عن العمل سنة كاملة، مؤكدًا أنه تم فقدان الثقة في مصداقية قيادة شركة الكهرباء.

وقال بن عطية، في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “مبروك يا ليبيين.. شركة الكهرباء حصلت على ميزانية وتم تشغيل محطة كهرباء 47 ميجا مع أننا فاقدين لأكثر من 3000 ميجا”.

وتابع عميد بلدية تاجوراء “السؤال: منذ 3 أيام مضت، جماعة شركة الكهرباء طالعين على الإعلام يقولوا لليبيين لم نستلم ميزانية منذ 3 سنوات، والآن اشتغلت المحطة.. فمتى تسلمتم الأموال؟، وما هو مارد الكهرباء والسندباد وعلى بابا اللي دار صيانة للمحطة في يومين؟ لأنكم قلتم قبل يومين أن قطع الغيار غير موجودة والشركات الأجنبية رافضة تأتي إلى ليبيا”.

وواصل: “تأكد لدينا فقدان الثقة في مصداقية قيادة شركة الكهرباء .. و ازددنا حرصًا وإصرارًا على مطلبنا بإقالة مجلس إدارة شركة الكهرباء والإدارة التنفيذية .. ولابد من توضيح للشعب الليبي عن هذا التناقض وحقيقة الصراع بين المجلس والإدارة، والذي أرهق الليبيين وسبب لهم خسائر مادية يجب محاسبتهم عليها بالقضاء العادل”.