اتحاد القوة البدنية يشكل لجنة تجميع وتنظيم وترتيب أرشيفه

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أخبار ليبيا24

أصدر الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية قرارًا بشأن تشكيل لجنة تجميع وتنظيم وترتيب الأرشيف في الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية.

ونص قرار الاتحاد رقم (8) على أن يكون رئيس لجنة الحكام العليا طارق محمد الصقر رئيسًا للجنة، وبعضوية رئيس الاتحاد الفرعي المنطقة الغربية محمد سليمان البابور، ومدرب المنتخب الليبي طارق عبدالسميع مخلوف، والحكم إدريس علي محمد دوفان، والإعلامي مجدي محمد رمضان.

وشدد القرار على أن تقوم هذه اللجنة بتجميع وتنظيم وترتيب الأرشيف في الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية وفقًا للقواعد والنظم والإجراءات المهنية المتعارف عليها، بحسب الإمكانيات المتاحة.

ومنح الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية في قراره للجنة الاستعانة في تجميع وتنظيم وترتيب الأرشيف في الاتحاد العام بمن ترى لزوم الاستعانة به.

 

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