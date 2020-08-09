مهندس في شركة الكهرباء يرد على تصريحات رئيس الهيئة العامة للكهرباء

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رد المهندس محمد فرج إدريس التابع للشركة العامة للكهرباء على تصريحات رئيس الهيئة العامة للكهرباء فخري المسماري الخاصة بالشبكة والمشاكل التي تواجهها خلال الفترة الأخيرة.

وقال إدريس في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إن رئيس الهيئة قال في تصريحاته إنه لم تصرف له أية أموال من الحكومة و هذا غير صحيح فالحكومة الليبية صرفت للهيئة ومجموع تلك المبالغ يقارب المليار و400 مليون دينار ليبي.

وأضاف المهندس في الشركة أن الأموال غير المصادق عليها والتي في انتظار استيفاء الإجراء من قبل الهيئة العامة للكهرباء بلغت قيمتها حوالي 330 مليون وهذه الأموال صرفت للهيئة ويفترض الحكومة تجري تحقيقًا حولها.

وتابع المهندس أن المسماري قال في تصريحاته أيضًا إنه تم تشكيل فريق عمل ليجري الصيانات المطلوبة في محطة الشمال ومحطة السرير وهذا غير صحيح، فمحطة الشمال يتواجد فيها العاملين والمشغلين والمسؤولين منذ قيام المحطة، وفي ظروف الحرب في 2014 لم يتركوها وكانوا يقوموا بكافة الصيانات والاعمال لمان استمرار العمل ولرفع المعاناة عن المواطن.

محمد فرج الردود من قبل المهندس محمد فرج إدريس أحد مهندسي الشركة العامة للكهرباء على اللقاء التي أجرته قناة ليبيا TV مع السيد رئيس الهيئة العامة للكهرباء حول أوضاع الشبكة والأموال التي صرفت من قبل الهيئة العامة للكهرباء مرفق بتقرير ديوان المحاسبة في التعليقات أدناه👇👇👇 Posted by ‎المركز الاعلامي لدائرة التحكم الفرعي درنة‎ on Saturday, August 8, 2020

ووجه إدريس مناشدة لرئيس مجلس النواب ولرئيس الحكومة الليبية والقيادى العامة للتدخل لإنهاء التضارب ما بين الشركة العامة للكهرباء والهيئة العامة للكهرباء، حيث الشركة هي من وفرت قطع غيار لمحطات ( سيمنس ) وموجودة في مخازن المحطات، ونحن في انتظار الفريق في دروة ألمانيا الذي سيعود خلال أسبوع.

وتسال المهندس في الشركة العامة للكهرباء :”صرفت للهيئة 30 مليون دينار لمحطة سوسة أين وضعت؟ وسيلت للهيئة 8 مليون دينار ليبي خاصة بمحطة لملودة أين وضعت ؟”.

وأكد إدريس أنه إذا نفذت خطط الشركة العامة للكهرباء سندخل خلال 10 شهور 550 ميغا للشبكة، موضحًا أن الشركة العامة للكهرباء تدفع بشكل يومي 240 ألف دينار لدولة مصر من أجل توفير 180 ميغا من اأجل توفير الكهرباء لمدينة طبرق أي 7 مليون دينار شهري.

وأشار المهندس إلى أنه منذ تولي الهيئة لمهامها قبل 6 سنوات لم تدخل ميغا واحدة للشبكة فأين تصرف أموالها، كل التوربينات تهالكت وعودة الكهرباء و إصلاح الشبكة خلال أيام مجرد أوهامز

وأوضح إدريس انه إذا لم تتم صيانة خط مراوة القوارشة (خط 150 كيلو متر) خلال هذه الفترة سندخل في مشكلة إظلام تام.

ولفت المهندس إلى أن مبلغ 8 مليون كفيل بصيانة خطوط النقل في بنغازي ومع صيانة خط مراوه القوارشة وفرت خطوط نقل جيدة تضمن طرح أحمال عادل في فصل الشتاء على مناطق الجبل الأخضر.

وطالب إدريس بمناظرة علنية بين الهيئة العامة للكهرباء و الشركة العامة للكهرباء و تبيان حقيقة ما ذكرناه و ما ذكره رئيس الهيئة ومحاسبة المقصرين.