متواجد في سجون الردع..شلل أحد عناصر شورى بنغازي نتيجة التعذيب

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كشف مصدر مطلع إصابة أحد متطرفي تنظيم أنصار الشريعة بنغازي المدعو عبدالرحمن الزروق خليفة حنيش المتواجد في سجن مليشيا “قوة الردع الخاصة” بالشلل.

وأضاف المصدر أن حنيش من مواليد 1993 ومن سكان مدينة بنغازي ويقبع في سجن مليشيا الردع منذ نوفمبر 2015، مؤكدًا أن إصابته بالشلل نتيجة إلى تعرضه للتعذيب من قبل عناصر المليشيا.

وأشار المصدر إلى أن المتطرف حنيش كان قد أصيب خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية مرتين في محاور مدينة بنغازي.