شركة الكهرباء: سرقات لأسلاك وكوابل كهربائية في مناطق مختلفة

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كشفت الشركة العامة للكهرباء أمس السبت عن قيام مجموعة وصفتها بالخارجة عن القانون بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1050متر ببلدية الجفارة من خط التريكات 30 انجيلة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء أنه تم تغدية بعض المساكن ولازال محول هوائي ومحطة أرضية لم يتم تغذيتها،

وذكرت الشركة أنه تمت سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر أمس السبت من خط القرية 30 الساعدية، منوهة أن فرق الصيانة قامت على الفور بتركيب أسلاك جديدة بدلاً من المسروقة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة خارجة عن القانون قامت أيضًا صباح السبت بسرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 750متر على خط أبوخصاب فرعية ماجر ببلدية زليتن مما أدى إلى فقد التغذية على ثلاثة محولات زراعية.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أشارت في عديد المرات أن مثل هذه التعديات تسبب في انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن والمزارع وتكبد الشركة خسائر جسيمة، وترهق فرق الصيانة ببذل جهود مضاعفة.