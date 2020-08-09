درنة تسجل حالتي إصابة وأربع حالات شفاء من فيروس كورونا

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أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة السبت تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في البلدية ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 10 حالات.

وكشفت اللجنة الاستشارية أن الحالات الموجبة التي سجلت السبت هي حالات تقوم بغسيل في قسم الكلى الصناعية وحالتهم مستقرة وتم إعداد حجرة خاصة بهم وتكليف طاقم طبي للإشراف على حالتهم.

وأكدت اللجنة عن تماثل 4 حالات للشفاء من فيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافيين إلى 8 حالات، مطالبة المواطنين والأطقم الطبية بعدم الإدلاء بأي معلومات ناقصة.

وأفادت اللجنة الاستشارية الطبية أن التصريحات الرسمية ستكون من خلال الصفحة الخاصة باللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة على “فيسبوك”.