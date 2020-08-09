جماهير النصر تكلف لجنة للإعداد لانتخابات الجمعية العمومية للنادي الجمعية العمومية السابقة قدمت استقالتها خلال الفترة الماضية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

اختارت رابطة جماهير النصر اليوم السبت ثلاثة أسماء لتبدأ الإعداد والإشراف على انتخابات الجمعية العمومية للنادي، والأسماء التي تم اختيارها هي “عمران العقوري، و يونس الورفلي، ومحمد تشيكو” .

وكانت الجمعية العمومية السابقة قد قدمت استقالتها خلال الفترة الماضية .

هذا وكلفت هيئة الشباب والرياضة بالحكومة الليبية خلال الأسبوع الماضي لجنة تسييرية لنادي النصر برئاسة عزالدين الوكواك .