جماهير النصر تكلف لجنة للإعداد لانتخابات الجمعية العمومية للنادي

الجمعية العمومية السابقة قدمت استقالتها خلال الفترة الماضية

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أخبار ليبيا 24 – رياضة

اختارت رابطة جماهير النصر اليوم السبت ثلاثة أسماء لتبدأ الإعداد والإشراف على انتخابات الجمعية العمومية للنادي، والأسماء التي تم اختيارها هي “عمران العقوري، و يونس الورفلي، ومحمد تشيكو” .

وكانت الجمعية العمومية السابقة قد قدمت استقالتها خلال الفترة الماضية .

هذا وكلفت هيئة الشباب والرياضة بالحكومة الليبية خلال الأسبوع الماضي لجنة تسييرية لنادي النصر برئاسة عزالدين الوكواك .

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