تسييري طبرق يبحث مع المصارف التعامل الآمن في ظل تفشي كورونا

أخبار ليبيا24- خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق المكلف منصور امداوي مع مدراء المصارف في طبرق اليوم الأحد عودة فتحها بعد عطلة العيد بضمان التعامل الآمن في ظل تفشي وباء كورونا في المدينة.

وطالبت بلدية طبرق خلال الاجتماع بحضور وكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني من الإدارات العامة للمصارف تحسين خدماتها الإلكترونية لتقديم الخدمات المالية.

وتم تكليف الكشافة وشبيبة الهلال الأحمر للوقوف أمام المصارف لمساعدة الزبائن وتوزيع الكمامات عليهم وتحديد المسافات الآمنة مابين الشخص والآخر.

ومن المقرر أن تفتح المصارف أبوابها يوم الثلاثاء وتفعيل كل المنظومات التي من شأنها مساعدة الزبائن في الحصول على المواد الغذائية بكل يسر وسهولة بعيداً عن الزحام والمختلطة التي تساعد في انتشار الفيروس.

واتفق خلال الاجتماع على أن تقوم الكشافة وشبيبة الهلال الأحمر بتوزيع الإرشادات التوعوية على زبائن المصارف.

وتأتي هذه الخطوات التنظيمية الاحترازية بعد التفشي السريع لفيروس كورونا في طبرق والذي وصل إلى 59 إصابة وهي في زيادة بسبب الزحام على المصارف والمناسبات الاجتماعية بكل أنواعها.