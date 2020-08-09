الظواهر السلبية يغلق معمل تحاليل “مصحة دار الفؤاد” ويرصد عدد من المخالفات

أخبار ليبيا24

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الأحد إغلاق معمل التحاليل الخاص بمصحة “دار الفؤاد” للقلب والشرايين واستدعاء إدارة المصحة لوجود مواد مُنتهية الصلاحية وانعدام النظافة بغُرف العناية والعمليات.

وأكد مكتب الإعلام في الجهاز أنه لكثرة الشكاوي من المواطنين حول عدم تقديم خدمات طبية ذات جودة لهم واستغلالهم من حيث الأسعار ، قامت اللجنة المُشتركة بعضوية الجهاز ومكتب الخدمات الطبية التابع لوزارة الصحة وبتعليمات رئيس الجهاز بالتفتيش والمُتابعة على قانونية عمل المصحات والعيادات الخاصة بمدينة بنغازي.

وأضاف مكتب الإعلام أنه تم رصد عدد من المُخالفات الصحية داخل مصحة “دار الفؤاد” لا تُعد ولا تُحصي منها تكدس للقمامة وعدم نظافة غرفة العمليات و وجود بقايا لدماء لم يتم تنظيفها وتهالك مخازن المصحة التي تملئها الرطوبة وتخزين مواد طبية تحت سلالم المصحة.

وذكر مكتب الإعلام في الجهاز أنه تم أيضًا رصد عدم تعقيم المُعدات في غُرفة العناية وتصدع أنابيب الأكسجين بالصدأ ناهيك عن وجود مواد مُنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام طبياً مايُعد تهديد لصحة وسلامة المواطنين.

وأفاد المكتب أنه تم إغلاق معمل التحاليل الخاص بالمصحة و استدعاء إدارتها ومُطالبتهم بتزويد اللجنة بأسعار الخدمات الطبية أي أسعار العمليات والإيواء والكشوفات للمثول أمام القانون ومُحاسبة كل من تسبب بهذه المخالفات الصحية الكارثية.