الجراري : السلطات المصرية تمنع الدخول لإراضيها بدون تحليل PCR سالب النتيجة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري أن رئاسة الوزراء المصرية أصدرت القرار رقم 1567 لسنة 2020 بخصوص دخول جميع القادمين إلى مصر سواء براً او بحراً أو جواً .

الجراري أوضح اليوم الأحد في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن القرار أوضح أنه يمنع دخول أي موطن قادم لمصر من دون أن يكون مصحوباً بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف على فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر .

واستثنى القرار السائحون العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ، وكتبت، والغردقة، ومرسى علم، ومطروح.

وأكد الجراري أن القرار يسري على الليبيين الذاهبين لمصر براً عن طريق منفذ أمساعد، منوهًا إلى أن تنفيذ القرار سيبدأ في منتصف أغسطس الجاري.

وأكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية سوف تجرى العديد من الاجتماعات مابين الجانبين المصري والليبي لمناقشة عودة التجارة ودخول الشاحنات إلى ليبيا .

يشار إلى أن الجراري قد أوقف دخول السفن المصرية إلى ميناء طبرق لمدة أسبوعين بعد تفشي وباء كورونا بالمدينة.