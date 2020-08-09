الجالي : سنحيل كل المتخاذلين عن العمل بطبي طبرق للجهات الرقابية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مركز طبرق الطبي ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق الدكتور فرج الجالي رصد تخاذل من قبل العناصر الطبية والطبية المساعدة خلال هذه الفترة بالمركز .

الجالي قال إنه سيتم إحالة كل المتخاذلين والمتغيبين عن العمل إلى الجهات الرقابية بعد أن قدمت إدارة المركز التنبيه لأكثر من مرة، ولكن دون جدوى.

ولفت إلى أنه لاحظ خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد تغيب الكثير من الموظفين عن العمل، منوهًا إلى أن إدارة المركز ستضطر لإحالة الأسماء إلى الجهات الرقابية والأمنية والتي بدورها ستحيلها إلى وزارة الصحة ومجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بسبب الغياب غير المبرر .

وأضاف الجالي أنه حان الوقت للعمل الجماعي في هذه الأزمة التي تمر بها المدينة وارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مشددًا على معاقبة المخالفين .