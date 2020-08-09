الاستشارية طبرق : ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 66 حالة الجالي : رغم كل الخطوات الاحترازية إلا أن الزيادة سريعة وتسبب لنا القلق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق الدكتور فرج الجالي إن حالات الإصابة في طبرق بفيروس كورونا ازدادت إلى 66 حالة حتى الآن في زيادة مخيفة ومقلقة لليوم الثامن عشر على التوالي منذ ظهور أول حالة .

الجالي أوضح لوكالة أخبار ليبيا 24 أن نتائج تحاليل 16 عينة ظهرت أمس منها سبع حالات موجبة، وخمسة مخالطين، وعدد حالتان جديدتان، وتسع حالات سالبة .

وذكر أن عدد الوفيات بلغ سبع جراء كورونا، ولافتًا إلى شفاء ثمان حالات، ولدينا عدد 51 إصابة نشطة موجودة بمركز الحياة ” الحجر الصحي “.

وتابع أن خطورة الإصابة باقية وسريعة بسبب المناسبات الاجتماعية والزيارات لعدم إتباع الإجراءات الاحترازية لدى المواطنين .

ولفت إلى أنه رغم كل الخطوات الاحترازية التي اتخذها المجلس التسييري لبلدية طبرق واللجنة الاستشارية إلا أن الزيادة سريعة وتسبب لنا القلق .