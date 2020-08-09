إصابة طبيب أجنبي في مستشفى صبراتة بكورونا

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كشف مستشفى صبراتة التعليمي عن إصابة أحد الأطباء الأجانب في المستشفى بفيروس كورونا بعد إجراء الكشف والتحليل الخاص بالفيروس.

وأوضح مستشفى صبراتة في بيان له أن الطبيب في إجازة من العمل منذ أكثر من أسبوعين ويعمل بالقطاع الخاص أيضا ولم يحدد مصدر العدوى بعد.

وأشار المستشفى إلى أن فريق الرصد والتقصي قام بأخذ عينات للمخالطين للطبيب من زملائه وسيتم أخذ عينات أخرى من أماكن تواجد هذا الطبيب داخل وخارج نطاق المستشفى.

وتابع المستشفى في بيانه، يتم العمل على تعقيم دوري لبعض الأقسام بالمستشفى احترازيا، مطالبًا الحالات المخالطة للطبيب سواء في القطاع العام أو الخاص التوجه لفريق الرصد والتقصي لأخذ عينات.

وأكد مستشفى صبراتة التعليمي أن العمل مستمر لكل الأقسام باستثناء الأقسام التى يتم تعقيمها وهي قسم الباطنة والعناية، مشيرًا إلى أن الأقسام الإيوائية تعمل بشكل طبيعي بمافي ذلك أقسام الطواريء للأطفال والجراحة والعظام والمسالك مع التعقيم الدوري.