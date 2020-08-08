منظمة عربية حقوقية تدعو حكومة الوفاق لاحترام حق الاحتجاج

أخبار ليبيا24

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، الجمعة، حكومة الوفاق، بالسماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، وعدم التعرّض لهم سواء بالتهديد أو الاعتقال أو التضييق بهدف ثنيهم عن الاشتراك في التظاهرات.

وأكدت المنظمة، في بيان، على حق المواطنين في التظاهر احتراما لحقهم في التعبير السلمي عن آرائهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج دون ملاحقة أو تقييد، وعدم التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية.

وشددت المنظمة على ضرورة احترام أحكام الإعلان الدستوري، الذي كفل حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، إضافة لاحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد ليبيا طرفًا فيه.

وحثّت المنظمة على ضمان تعامل العناصر الأمنية مع الاحتجاجات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقالت، “إن التداعي الشعبي العفوي للتظاهرة التي جابت ميدان الجزائر بالعاصمة الليبية، والاحتجاجات التي شهدتها مدينة الزاوية مساء يوم الجمعة، هي تعبير عن التذمر من تردي الأوضاع المعيشية والخدمية وتفشي الفساد والحاجة للإصلاح”.

وأعربت المنظمة، عن تقديرها لدوافع هذا “التداعي الشعبي العفوي”، مشيرة إلى أنها ترى أن مثل هذا التجمع الاحتجاجي المطالب بالإصلاح “مستحق”.

وذكرت، أن من حق الشعب التعبير عن رفضه لما انحدرت إليه الأوضاع في البلاد جراء النهج السلطوي والمصالح الضيقة لكبار المنتفعين، وكذلك للتأكيد على إصرار الشعب الليبي على تحقيق الإصلاح والرفع من مستواه المعيشي.

واعتبرت المنظمة، أن الاحتجاج العفوي ليس “مؤامرة” حاكها أحد الأطراف لتصفية حساباته، وإنما هو نتيجة متوقعة لتردي الأوضاع العامة في البلاد واستشراء الفساد واشتداد معاناة المواطن البسيط من سوء الخدمات العامة والغلاء وزيادة تكاليف المعيشية.

وأكدت المنظمة، أنه لابد من الاستجابة لتطلعات المواطنين المتمثلة في، استقالة المجلس الرئاسي الحالي وتشكيل حكومة جديدة، ذات نهج إصلاحي تضم رجال دولة من ذوي الرأي والقرار، بالتنسيق مع مجلس النواب الليبي.

ودعت إلى تطهير أجهزة الدولة من العناصر التي ساهمت في الفساد، ووقف هدر الأموال العامة وتبديدها، الإسراع في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين البسطاء والتخفيف من معاناتهم.