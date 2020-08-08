مشاورات ليبية أمريكية لخفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط والمسار السياسي

مشاورات ليبية أمريكية لخفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط والمسار السياسي
أجرى وفدًا أمريكيًا برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللواء ميغيل كوريا والسفير ريتشارد نورلاند، مشاورات افتراضية عبر دوائر الفيديو المغلقة مع مسؤولين ليبيين.
وتهدف المشاورات أمس الجمعة للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لإيجاد حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة.
وفي مناقشات منفصلة مع مستشار الأمن القومي الليبي تاج الدين الرزاقي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أكّد اللواء كوريا والسفير نورلاند على الحاجة إلى عملية تقودها ليبيا لاستعادة سيادة البلاد وإخراج الأجانب منها.
وأكدت الولايات المتحدة مواصلة انخراطها بشكل نشط مع مجموعة من القادة الليبيين المستعدين لرفض التدخل الأجنبي الضار وخفض التصعيد والعمل معًا من أجل حلّ سلمي يعود بالنفع على جميع الليبيين.