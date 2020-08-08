كورونا ليبيا تتجاوز عتبة الـ5 آلاف إصابة تزايد مستمر في أرقام كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا لأول مرة عتبة الـ5 آلاف إصابة، بعد تسجيل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 200 إصابة جديدة خلال يوم الجمعة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، 200 إصابة جديدة موزعة على مناطق عدة من البلاد، ليترفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة لفيروس كورونا في ليبيا إلى 5,079 منها 4,320 حالة نشطة.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 8 حالات شفاء في زليتن ومصراتة وصرمان وترهونة، وبهذا ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 660 حالة.

في المقابل أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل حالة وفاة واحدة في طبرق، ليرتفع العدد من بدء انتشار الفيروس إلى 108 وفيات.