قوة حماية طرابلس تهاجم الإخوان وتصفهم بـ”الورم”

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هاجمت “قوة حماية طرابلس” اليوم السبت جماعة الإخوان بشدة، واصفة أنها ورم خبيث ينخر جسد البلاد، منذ تغلغلها في مفاصل الدولة.

و “قوة حماية طرابلس” هو فصيل مسلح نشأ في 18 ديسمبر 2018، ويتشكل من اتحاد لـ9 قوات أبرزها كتيبة ثوار طرابلس وكتيبة النواصي والردع وأم العقارب والكتيبة 92 مشاة، والكتيبة 155 مشاة، وكتيبة يوسف البوني والأمن المركزي أبو سليم، والسرية 42 وكتيبة الضمان وجميع سرايا مكتب أبو سليم.

وأصدرت القوة، بيانا، تحت عنوان ” الإخوان.. الورم الذي ينخر في جسد البلاد” قالت فيه: “إن أفعال هذه الجماعة المفسدة في الأرض منذ تغلغلها في مفاصل الدولة إلى يومنا هذا قد فاق الوصف من شدة إنهاك الدولة والفساد فيها وتخريبها”.

وأضاف البيان، “لا تزال هذه الفئة الضالة مستمرة في نهجها المُخرب من افتعال للأزمات، وخنق للوطن والمواطن، ومحاربة وتشويه القادة والشرفاء منا؛ ممـن قدموا دمائهم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن”.

وقال البيان، “إن “قوة حماية طرابلس” وبصفتها صمام الأمان للعاصمة وأهلها ضد الغزاة والطامعين والفاسدين من الداخل والخارج، تتابع بكثب تحركات هذه الجماعة الهالكة ومحاولاتها الحثيثة في خلق (الفتنة) التي تصب في صالح الجماعة على حساب الوطن والمواطن”.

وحذّرت القوة جماعة الإخوان من التمادي، قائلة: “ومن هذا المنطلق تحذر القوة كل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن، فهي كانت ولا زالت بالمرصاد لهم ولأذنابهم المتلونين والفاسدين”.