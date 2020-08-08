صنع الله يحذر من “كارثة” بسبب عسكرة المنشآت النفطية

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

حذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، من خطر الإغلاقات وتواجد المرتزقة، وتأثير عسكرة المنشآت النفطية على السلامة العامة للموظفين والسكان المحليين.

وقال صنع الله في تصريحات نشرتها مؤسسة النفط على موقعها الرسمي اليوم السبت، إن عسكرة المنشآت النفطية وتواجد المرتزقة والتصعيد العسكري يزيد من مخاطر المواد الهيدروكربونية والكيماوية المخزنة في الموانئ النفطية على العاملين والسكان المحليين.

وأضاف صنع الله، أن ذلك قد يتسبب في كارثة أكبر من مرفأ بيروت وسينتج عنها دمار كبير سيخرج ليبيا من السوق النفطية لسنوات طويلة وسيضيع عليها فرص بيعية ستستفيد منها دول منتجة أخرى، وستقدر تلك الفرص بمئات المليارات من الدولارات، وكذلك سيتطلب إعادة الإعمار عشرات المليارات في ظل محدودية الميزانيات المتاحة.

وأكد صنع الله، أن نفاد السعات التخزينية للمكثفات سيتسبب في توقف إنتاج الغاز المصاحب خلال الأيام القادمة، مما سيتسبب في زيادة طرح الأحمال الكهربائية في المنطقة الشرقية بشكل كبير جدا، وخصوصا في ظل استنزاف الميزانية المخصصة لاستيراد الوقود لتعويض نقص الغاز الطبيعي ومنتجات المصافي المحلية في الفترة الماضية.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أن الشركات العاملة بالنظام التجاري مثل الشركة الليبية النرويجية تواجه صعوبات مالية خانقة بسبب توقف إنتاجها، وفق قوله.