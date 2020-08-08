حكومة الوفاق تمدد حظر التجول على وقع الاحتجاجات ضدها

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مددت حكومة الوفاق يوم الجمعة حظر التجول الجزئي المفروض من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا لمدة عشرة أيام إضافية، على أن يكون الحظر كاملا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأتى قرار تمديد الحظر، في ظل اندلاع احتجاجات شعبية ضد حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس والزاوية، حيث خروج مئات الليبيين، يوم الجمعة، احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية وتدني الخدمات العامة.

وتجمع المتظاهرون بالمئات في ميدان الجزائر اوسط العاصمة للتنديد بتوّقف الخدمات العامة خاصة الكهرباء وتأخر الرواتب إلى جانب الانفلات الأمني.

وهتف المحتجون بشعارات هاجموا عبرها حكومة الوفاق ونددوا من خلالها بالمسؤولين على تأخرهم في إيجاد الحلول، وأخرى تطالبهم بالرحيل، “ثورة ثورة ثورة.. الشعب يبي دولة”.

وإلى الغرب من العاصمة، شهدت مدينة الزاوية احتجاجات مماثلة، تخللها إغلاق المحتجين للطرق وإضرام النار تنديدًا بالوضع وللمطالبة بحقهم في الحصول على الخدمات الضرورية.

وتعيش مدن الغرب الليبي، أزمة كهرباء وضعف التزود بالمياه؛ إضافة إلى تأخر الرواتب، ما دفع المواطنين للاحتجاج على حكومة الوفاق المنشغلة بالبقاء في سدة الحكم.