اغتيال عزالدين قوصاد.. حينما تدفع الصحافة ثمنًا باهضًا ضد الإرهاب

اغتيال عزالدين قوصاد.. حينما تدفع الصحافة ثمنًا باهضًا ضد الإرهاب قوصاد.. ذكرى اغتيال أول إعلامي بقناة ليبية بعد الثورة

أخبار ليبيا24-خاصّ

بعد الثورة عام 2011 شهدت ليبيا انفتاحًا غير مسبوق في الساحة الإعلامية، غير أن هذا الانفتاح الملحوظ واجه تحديات كبيرة ومخاطر جمة، بعضها انتهاكات وتهديدات بالخطف والضرب والقتل طالت العاملين في مجال الصحافة والإعلام، ناهيك عن عمليات اقتحام مؤسسات وتدمير بعضها.

ومع مرور السنوات تفاقم الوضع من توجيه التهديدات إلى تنفيذ عمليات قتل طالت عدد من الصحفيين، كان أولها حينما أطلق مسلحون النار على مقدم البرامج في تلفزيون “ليبيا الحرة” آنذاك “عزالدين قوصاد”؛ فأردته رصاصاتهم الغادرة قتيلًا.

لقد حدث ذلك يوم الجمعة 9 أغسطس 2013 بينما كان قوصاد (25 عامًا) وهو فلسطيني الأصل، وهو إمام وخطيب بنفس الوقت، عائدا في سيارته إلى منزله، أمام مصرف الدم في منطقة سيدي حسين، بعد أدائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد سودة بنت زمعة في حي السلماني الشرقي.

وقد شكل اغتيال “قوصاد” صدمة إعلامية كبيرة لدى الصحفيين لمقتل أول إعلامي يعمل في وسيلة إعلامية ليبية بعد انتهاء الثورة، وكان النافذة التي زادت من حدة جرائم الجماعات الإرهابية ونشاطها في ملاحقة الصحفيين والإعلاميين واغتيالهم.

وعقب اغتياله، قالت أسرة “قوصاد” إن نجلها تلقى تهديدات عدة عبر هاتفه المحمول على مدار الأشهر التي سبقت عملية اغتياله، تكثفت قبل مقتله بأسابيع.

وكان “قوصاد” يقدم برنامجًا يبث على “قناة ليبيا الحرة” يركز على التنمية البشرية، ولا يتطرق للمسائل السياسية.

وأغلب الذين اغتيلوا، تلقوا تهديدات بالقتل، من قبل الجماعات المتطرفة، لكنهم ورغم الترهيب، رفضوا التراجع، ورجّحت أسرة “قوصاد” أن يكون اغتياله ربما أتى على خلفية خُطبه على منبر الجمعة التي تناول فيها التدهور الأمني في بنغازي، في ظل سطوة الجماعات المسلحة ذات المرجعية الفكرية المتطرفة.

ودانت منظمة مراسلون بلا حدود بأشد العبارات عملية اغتيال “قوصاد” بعد اصابته بـ 6 رصاصات قاتلة، وقالت المنظمة إن “قوصاد” كان يحظى باحترام كبير في بنغازي، وعلى الرغم من مختلف المهن التي مارسها في مجال الطب والخطابة والإعلام، إلا أن منظمة مراسلون بلا حدود لا تستبعد إمكانية وضعه كصحفي كان سببا لمقتله.

لقد شهدت ليبيا، إبّان سيطرة التنظيمات المتطرفة على أجزاء منها، خاصة بنغازي، ارتفاع حدة الهجمات ضد وسائل الإعلام والصحافيين في ليبيا؛ فلم يكن يمر يوم دون أن يتعرض أحد العاملين في الساحة الإعلامية إلى عملية تهديد أو خطف أو اغتيال، وفي تلك الفترة، كانت بنغازي خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة تستند إلى أفكار وعقائد متطرفة متوزعة الولاء بين بين جماعة الإخوان والقاعدة.

وقد ارتكبت تلك الجماعات انتهاكات وممارسات إجرامية متعددة طالت أفراد الأمن والجيش والقضاء والنشطاء السياسيين والمدنيين، إضافة إلى الصحفيين، وأدت تلك الهجمات الإجرامية إلى انعكاسات مدمرة على حرية الإعلام الرأي والتعبير، وحق المواطن في المعرفة والمشاركة والوصول للمعلومة.

إن حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، تمثل خطورة وانزعاجًا، لدى الجماعات المتطرفة، وبالتالي فإنها غالبًا ما عملت على تهديد وضرب واغتيال الكثير من العاملين بالإعلام، إضافة إلى مهاجمة المؤسسات العاملين فيها.