ارتفاع إصابات كورونا في طبرق إلى 59 إصابة

أخبار ليبيا24 -خاص

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، فرج الجالي، اليوم السبت، لأخبار ليبيا24، زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في طبرق إلى 59 حالة، بينها 45 حالة نشطة موجودة بمركز الحياة “الحجر الصحي”.

وقال الجالي، إن تم تسجيل 8 حالات شفاء و6 حالات وفاة. وحذّر الجالي، من تزايد أعداد المصابين نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، قائلًا: “نتوقع زيادة أعداد المصابين في غياب الوعي وعدم التزام المواطنين بتقليل التجمعات الاجتماعية”.

وأضاف، “استلمنا بعض المعدات الوقائية الهامة لمكافحة وباء كورونا اليوم عن طريق إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط”، مشيرًا إلى أن الكمية بسيطة ونأمل أن يتم زيادتها.

وأصدر، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، تعليمات عاجلة بإغلاق حدود بلدية طبرق الغربية لمدة 24 ساعة.