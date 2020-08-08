أردوغان يعلن استئناف التنقيب عن المحروقات شرق المتوسط

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استئناف بلاده عمليات التنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط عقب توقيع اتفاق بحري بين اليونان ومصر وهو الاتفاق الذي لم يرضي تركيا.

وأشار أردوغان في كلمة له أمس الجمعة إلى إرسال سفينة المسح الزلزالي “بارباروس خير الدين” في مهمة لاستئناف عمليات التنقيب.