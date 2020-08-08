أردوغان يعلن استئناف التنقيب عن المحروقات شرق المتوسط
أخبار ليبيا24
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استئناف بلاده عمليات التنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط عقب توقيع اتفاق بحري بين اليونان ومصر وهو الاتفاق الذي لم يرضي تركيا.
وأشار أردوغان في كلمة له أمس الجمعة إلى إرسال سفينة المسح الزلزالي “بارباروس خير الدين” في مهمة لاستئناف عمليات التنقيب.
وكانت تركيا قد علقت الأسبوع الماضي عمليات التنقيب في شرق المتوسط وذلك للدخول في مفاوضات مع اليونان .
وبحسب الرئيس التركي فإن تعليق عمليات التنقيب كان بطلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتسهيل” المفاوضات بين أنقرة وأثينا، متهمًا اليونان بأنها لم توفي بالوعود التي أطلقتها.