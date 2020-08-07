مكافحة الأمراض يعلن تسجيل 404 حالة كورونا
أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخميس تسجيله عدد (404) حالة إصابة بفيروس كورونا بينها، عدد (185) حالات جديدة، عدد (219) حالات مخالطين.
وأضاف المركز أنه استلم عدد (2144) عينة موزعة علي النحو التالي:
المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (864) عينة.
مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (581) عينة.
مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (91) عينة.
مختبر فرع المركز غريان عدد (4) عينة.
مختبر فرع المركز سبها عدد (34) عينة.
مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد عدد (20) عينة.
مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (300) عينة.
مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد ( 56) عينة.
مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (6) عينات.
مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (188) عينة.
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن النتائج كانت بعدد (1740) عينة سالبة و404 عينة موجبة.
وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل عدد 12 حالة شفاء بينما تم تسجيل 8 حالات وفاة.