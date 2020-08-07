مكافحة الأمراض يعلن تسجيل 404 حالة كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخميس تسجيله عدد (404) حالة إصابة بفيروس كورونا بينها، عدد (185) حالات جديدة، عدد (219) حالات مخالطين.

وأضاف المركز أنه استلم عدد (2144) عينة موزعة علي النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (864) عينة.