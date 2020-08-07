معيتيق يدعو الليبيين إلى التظاهر ضد أداء الحكومة والفساد

أخبار ليبيا24 – متابعات

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، “الشعب الليبي إلى التظاهر السلمي للتعبير عن رأيه بكل وضوح والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت وأين صرفت وأوجه صرفها”.

وقال معيتيق في خطاب موجه إلى وزير الداخلية المفوض: “إن من أحد أساسات بناء دولة المؤسسات والقانون هو الخروج للتظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي وفق القانون المعمول به والتعبير عن الإستياء من تدني مستوى الخدمات وهذا حق أساسي، فكيف بإنعدامها في بعض الجوانب وإحتكار سلطة الفرد المطلق التي تسببت في الفساد واتخاذ قرارات أدت إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية”.

واعتبر معيتيق في سياق خطابه الذي نشره أمس الخميس على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، “أن خروج المواطن للتعبير عن غضبه على حكومته من أدائها في بعض الملفات أمر منطقي، حتى يخرج كل المسؤولين لتوضيح جوانب في الملفات التي يتولوها وما هي أسباب التقصير بشفافية”.

وشدد معيتيق، على جميع من تولى منصب في الدولة الليبية أن يكون جاهزا للمحاسبة، مؤكدا أنه سيكون أول الجاهزين لذلك، وتعهد كافة الليبيين بعدم السكوت والكشف عن كل من أفسد وتقديم ملفاتهم أمامهم، على حد قوله.

كما دعا معيتيق، إلى النظام لتحقيق الأهداف المعلنة للمظاهرة، ورفع مطالبات المتظاهرين والتعبير عنها، وفق نص الخطاب.

وطالب نائب رئيس المجلس الرئاسي، من وزير الداخلية فتحي باشاغا في ختام خطابه، بإتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين وضمان عدم خروج المظاهرة عن أهدافها، والحفاظ عن الأمن العام.