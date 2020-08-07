خارجية الوفاق تعلق على اتفاقية مصر واليونان في البحر المتوسط

أخبار ليبيا24 – سياسة

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، إنها تابعت باهتمام شديد توقيع دولتي مصر واليونان المطلتين على البحر الأبيض المتوسط، اتفاقية تحدد مناطقهما الاقتصادية الخالصة وتصريح وزير خارجية اليونان في المؤتمر الصحفي.

وفي هذا الشأن، أكدت الوزارة في بيان لها أمس الخميس، على عدم السماح لأي جهة كانت الاعتداء على حقوقها البحرية، مجددة تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية والتي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص.

وأضافت الوزارة، أن ليبيا دعت ولازالت تدعو إلى أن يكون المتوسط بحيرة سلام وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكا يسمح بتحديد الحدود البحرية بينها على أساس قائم على التوافق وعلى مبادئ القانون الدولي المعتبرة، وفق نص البيان.

يشار إلى أن مصر واليونان قد أعلنتا أمس الخميس توقيع اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، وسط رفض الحكومة التركية لهذه الاتفاقية.