بومبيو: وقف إطلاق النار الدائم ووقف التصعيد أمران حاسمان للاستقرار في ليبيا

بومبيو: وقف إطلاق النار الدائم ووقف التصعيد أمران حاسمان للاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، أن وقف إطلاق النار الدائم بوساطة الأمم المتحدة ووقف التصعيد أمران حاسمان للاستقرار في ليبيا.

جاءت هذه التصريحات للوزير الأمريكي عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث التطورات في ليبيا، بحسب ما نشرت الخارجية الأمريكية في تغريدة لها على “تويتر” اليوم الجمعة.

وقال بومبيو: “تحدثت أمس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عن مصالحنا المشتركة في السلام والاستقرار الإقليميين. ناقشنا التطورات في ليبيا ورغبتنا في رؤية الاستقرار والازدهار هناك. إن وقف إطلاق النار الدائم بوساطة الأمم المتحدة ووقف التصعيد أمران حاسمان لهذه الرؤية”.