بومبيو: سنواصل اتخاذ إجراءات ملموسة ضد من يقوضون السلام والأمن في ليبيا

بومبيو: سنواصل اتخاذ إجراءات ملموسة ضد من يقوضون السلام والأمن في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، أن بلاده ستواصل اتخاذ إجراءات ملموسة استجابة لمن يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، على حد قوله.

وقال بومبيو في تغريدة نشرتها الخارجية الأمريكية على “تويتر” اليوم الجمعة: “فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على شبكة من المهربين الذين يسهمون في عدم الاستقرار في ليبيا وحرمان الشعب الليبي من الموارد الاقتصادية. سنواصل اتخاذ إجراءات ملموسة استجابة لمن يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا”.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس الخميس، عن فرض عقوبات واتخاذ إجراءات ضد شبكة من المهربين الذين يساهمون في عدم استقرار ليبيا وتهدد أمنها.