الوطنية للنفط ترحب بقرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شبكة من المهربين

أخبار ليبيا24

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الذي ينص على فرض عقوبات مالية على شبكة من المهربين، ساهمت بشكل كبير في زعزعة الاستقرار في البلاد.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها على حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنها ستستمر في مراقبة كل عمليات التهريب بجميع أنواعه وفي مختلف مناطق ليبيا.

وأضافت المؤسسة أنها ستستمر في تقديم بلاغاتها و تقاريرها إلى مكتب النائب العام ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن و متابعة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير المشروعة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الخميس الماضي فرضها عقوبات مالية على شبكة من المهربين الذين يسهمون في عدم الاستقرار في ليبيا.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، أن من بين هؤلاء الأفراد المواطن الليبي فيصل الوادي (وادي)، مشغّل السفينة “مرايا” وشركاؤه مصباح محمد وادي ونور الدين ميلود مصباح، وشركة الوفاق المحدودة ومقرّها مالطا.

وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الوادي بموجب الأمر التنفيذي رقم (EO) 13726 وصنّف السفينة “مرايا” كممتلكات محظورة.

وأكد أن جميع أصول هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك السفينة المصنّفة، والموجودة داخل الولايات المتحدة أو التي تدخل تحت ولاية الولايات المتحدة الأمريكية أو التي يمتلكها أو يتصرّف فيها أشخاص أمريكيون، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.

وقال بيان وزارة الخزانة الأمريكية، إن (وادي) عمل مع شبكة علاقات في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا لتهريب الوقود والمخدرات غير المشروعة عبر ليبيا إلى مالطا.

وأضاف، أن التنافس على السيطرة على طرق التهريب ومنشآت النفط وتقاطعات النقل والمواصلات هو المحرّك الرئيسي للصراع في ليبيا والذي يحرم الشعب الليبي من الموارد الاقتصادية.

وبيّن، أن عمليات التهريب غير المشروعة التي يقوم بها المدعوّ (وادي) بنقل المخدرات وقعت بين ميناء زوارة الليبي والموقع البحري المعروف باسم “بنك هيرد” الواقع خارج المياه الإقليمية لمالطا.

وأوضح، أن “بنك هيرد” هو موقع تحويل جغرافي معروف للمعاملات البحرية غير المشروعة، مشيرًا إلى أن (وادي) احتفظ بجميع الوثائق الرسمية خالية من اسمه، بينما كان هو المنظم الرئيسي لعمليات التهريب باستخدام سفينة “مرايا”.

وأكد بيان وزارة الخزانة الأمريكية أنّ الولايات المتحدة عازمة على اتخاذ إجراءات ملموسة ضدّ أولئك الذين يقوّضون السلام أو الأمن أو الاستقرار في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك موبيو، إن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات مالية على شبكة من المهربين، الذين يساهمون في عدم الاستقرار في ليبيا وحرمان الشعب الليبي من الموارد الاقتصادية.

وأضاف موبيو، في تغريدة على تويتر، “سنواصل اتخاذ إجراءات ملموسة استجابة لأولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا”.