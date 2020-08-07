الهواري يعلن عن استقبال حالتي إصابة بفيروس كورونا

الهواري يعلن عن استقبال حالتي إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام بنغازي الخميس عن استقبالها حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الإدارة إلى أن الحالتين واحدة لرجل من مدينة بنغازي دخل قسم الإيواء وحالة أخرى لرجل من مدينة طبرق دخل العناية الفائقة.

وأوضحت إدارة المستشفى أنه تم تقديم الخدمات الطبية والاحترازية للحالتين من قبل الطاقم الطبي في المستشفى.