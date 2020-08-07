الهواري يعلن عن استقبال حالتي إصابة بفيروس كورونا
أخبار ليبيا24
أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام بنغازي الخميس عن استقبالها حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الإدارة إلى أن الحالتين واحدة لرجل من مدينة بنغازي دخل قسم الإيواء وحالة أخرى لرجل من مدينة طبرق دخل العناية الفائقة.
وأوضحت إدارة المستشفى أنه تم تقديم الخدمات الطبية والاحترازية للحالتين من قبل الطاقم الطبي في المستشفى.
هذا وبلغت حالات الإصابة بكورونا في ليبيا 4475 حالة منها 3736 حالة نشطة وسجلت 640 حالة تعافي فيما بلغت الوفيات 99 حالة.