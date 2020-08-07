الرئاسي يمدد حظر التجول لعشرة أيام

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مدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حظر التجول من الساعة التاسعة مساءً إلى السادسة صباحًا لعشرة أيام بدء من اليوم الجمعة ضمن إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

وأكد المجلس الرئاسي في قراره أن الحظر سيكون كاملًا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مع الإغلاق التام للمدن ومنع التنقل بينها ومنع التجمعات البشرية خاصة في الحدائق و المصائف.