الرئاسي يمدد حظر التجول لعشرة أيام
أخبار ليبيا24
مدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حظر التجول من الساعة التاسعة مساءً إلى السادسة صباحًا لعشرة أيام بدء من اليوم الجمعة ضمن إجراءات مكافحة جائحة كورونا.
وأكد المجلس الرئاسي في قراره أن الحظر سيكون كاملًا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مع الإغلاق التام للمدن ومنع التنقل بينها ومنع التجمعات البشرية خاصة في الحدائق و المصائف.
واستثنى قرار الرئاسي الخدمات الضرورية كمحلات المواد الغذائية والصيدليات من الإقفال وسمح بالتنقل على الأقدام لتوفير الاحتياجات الضرورية.
وطالب الرئاسي مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية بتطبيق الحظر في جميع أنحاء ليبيا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل مخالف للقرارات الصادرة.