الرئاسي يفرض ارتداء الكمامات و عقوبات وغرامات للمخالفين

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أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق قرارًا يفرض من خلاله ارتداء الكمامات على جميع المواطنين في الأماكن العامة وفي مختلف الدوائر الحكومية.

وأكد الرئاسي في بيان له بمخالفة 500 دينار لسائقي المركبات الآلية و1000 دينار لأصحاب المحلات التجارية المخالفين لتعليمات الوقاية من جائحة كورونا.

وقرر المجلس فرض غرامة مالية لكل نشاط تجاري لا يلتزم بساعات الحظر بمبلغ 1000 دينار وتضاعف في حالة التكرار مع سحب الترخيص وقفل المحل لمدة لا تقل عن شهرين، وغرامة قدرها 500 دينار لكل مركبة آلية عامة أو خاصة لم تلتزم بالحظر.