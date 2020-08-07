أردوغان: سنواصل الالتزام بالاتفاق المبرم مع ليبيا بحزم كبير

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل الالتزام بالاتفاق المبرم مع ليبيا بحزم كبير، على حد قوله.

وجاءت تصريحات أردوغان عقب إعلان مصر واليونان أمس الخميس، توقيع اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وقد أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها لهذه الاتفاقية، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.

وردا على هذه الاتفاقية، قال أردوغان: إن “ما يسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين مصر واليونان لا قيمة لها”، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة بإسطنبول قائلا: “لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في مناطق الصلاحية البحرية”.

وأشار أردوغان، إلى أن وزراء الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والمالطي إيفاريست بارتولو، والليبي محمد الطاهر سيالة، عقدوا لقاءات موسعة أمس في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن “هذه اللقاءات مستمرة بكل عزيمة”.