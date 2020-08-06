نقيب الصيادين المصريين يناشد للإفراج عن الصيادين المسجونين بمصراتة

أخبار ليبيا24

ناشد نقيب الصيادين والمتحدث الرسمي باسم صيادي مصر أحمد نصار القيادة السياسية للتدخل للإفراج عن الصيادين المصريين الذين تم إيداعهم السجن في مصراتة فقط لأنهم مصريين.

وأضاف نصار أن حكومة الوفاق الليبية قامت بتاريخ 2/11/2019 بالقبض على عدد كبير من الصيادين المصريين المتواجدين في ميناء مصراتة حيث أن هؤلاء الصيادين يعملون منذ فترة طويلة هناك وقد فوجئوا بالقبض عليهم وإيداعهم السجن.

وأكد نقيب الصيادين والمتحدث الرسمي أنه تم سجن الصيادين دون أن يرتكبوا أي جرم أو خطأ يذكر سوى أنهم مصريين فقط ومنذ ذاك التاريخ وأخبارهم انقطعت تماماً ويعيش أهاليهم حالة من الحزن الشديد.