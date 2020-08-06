معيتيق: السراج لا يملك صفة رئيس مجلس الوزراء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، أن رئيس المجلس فائز السراج، لا يملك صفة رئيس مجلس الوزراء، وأن هذه الصفة تؤول لمجلس يتشكل من رئيس مجلس الرئاسة ونوابه ووزيري دولة.

معيتيق اعتبر، في خطاب وجهه لـ”مجلس رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق”، أنه وفق اتفاق الصخيرات فإن رئاسة الوزراء تتمثل في مجلس رئاسة الوزراء، وأن هذا المجلس يتشكل من رئيس مجلس الرئاسة ونوابه ووزيري دولة، مع العلم بأن الرئيس وفق اتفاق الصخيرات هو رئيس مجلس الرئاسة ولا يملك شخص الرئيس صفة رئيس مجلس الوزراء.

وتطرق معيتيق، إلى قرارات مجلس الوزراء لحكومة الوفاق رقم (12) لسنة 2017م بشأن تشكيل مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار، قائلاً “مجلس الوزراء يرأسه مجلس يسمى مجلس رئاسة الوزراء ومصطلح الرئيس يطلق على مجلس الرئاسة ولا ينصرف إلى مجلس الوزراء، فرئيس مجلس الرئاسة ليس رئيسا لمجلس الوزراء وإنما الرئاسة تنعقد بهيئتها المقررة في الاتفاق السياسي، وهو ما تؤكده المادة الثامنة من الاتفاق على أن اختصاص رئيس مجلس الوزراء ينعقد في تمثيل الدولة في العلاقات الخارجية واعتماد ممثلي الدول والإشراف على أعمال المجلس”.

وتابع “اختصاص مجلس رئاسة الوزراء في عدة اختصاصات أخرى، من ضمنها؛ القيام بمهام تعيين كبار موظفي الدولة وإعفائهم وإعلان حالة الطوارئ وعقد الاتفاقيات والمعاهدات”.

وواصل “يُفهم من ذلك أنه أينما نص القانون على اختصاص رئيس مجلس الوزراء فإن هذا الاختصاص ينعقد على مجلس رئاسة الوزراء وفق اتفاق الصخيرات، الذي نص على انعقاد اختصاصات رئيس مجلس الوزراء للمجلس الرئاسي لا لرئيسه”.

وأردف “بما أن رئيس مجلس الوزراء وفق اتفاق الصخيرات، هو لرئاسة مجلس الوزراء، وليس رئيسه الذي لا يمتلك لوحده هذا الاختصاص، فإن هذا يعني أن رئاسة مجلس الأمناء تكون لرئاسة مجلس الوزراء”، وذلك في إشارة إلى مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار.

واستدرك “بمطالعة المادة الثالثة من القانون رقم (13) لسنة 2010م بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للاستثمار التي نصت على تشكيلة مجلس الأمناء وقررت رئاسة هذا المجلس لأمين اللجنة الشعبية العامة سابقًا الذي هو رئيس الوزراء وفق المسمى الدستوري الوارد بالإعلان الدستوري، ورئيس مجلس الوزراء وفق اتفاق الصخيرات هو المجلس الرئاسي، وليس رئيس المجلس الرئاسي، الذي لا يمتلك وحده إلا اختصاصات محددة وحصرية”.

وأضاف “حيث أنه وبقوة القانون المنشئ للمؤسسة الليبية للاستثمار وبشرعية اتفاق الصخيرات أساس نشأة حكومة الوفاق التي يرأسها المجلس الرئاسي الذي هو كمجلس رئيسًا للوزراء، مما يعني بالضرورة أن رئاسة الأمناء تكون لمجلس رئاسة الوزراء، هذا المجلس الذي يختص باختصاصات رئيس الوزراء، أمين اللجنة الشعبية العام سابقًا”.

وأفاض “وفقًا للاتفاق السياسي يستوجب أن تكون رئاسة مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار متمثلة في رئاسة مجلس الوزراء، المتكونة من رئيس ونواب ووزراء الدولة، وليس الرئيس منفردًا وهذا ما ينطبق على كافة القرارات السيادية المشار إليها بالاتفاق السياسي”.

واختتم “عليه وجب حضور السادة النواب ووزراء الدولة اجتماعات مجلس الأمناء ممثلين لمجلس رئاسة مجلس الوزراء لحكومة الوفاق”.