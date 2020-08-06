حفتر يجتمع برئيس هيئة الكهرباء للنظر في أزمة انقطاع التيار حفتر يناقش مع رئيس هيئة الكهرباء للنظر في أسباب الانقطاعات بالتيار الكهربائي

أخبار ليبيا24

استقبل القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، في مقر القيادة بالرجمة اليوم الخميس، رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، المهندس فخري المسماري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ربيع خليفة، إن المسماري شرح لحفتر، آخر الأوضاع المتعلقة بالشبكة الكهربائية من حيث المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل وآلية وضع الحلول العاجلة لها.

وأضاف، أن المسماري أطلع حفتر على آخر استعدادات وتجهيزات الهيئة العامة للكهرباء، لمعالجة مشاكل الشبكة الكهربائية في كل المدن والمناطق.

ويشهد شرق ليبيا، انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي تستمر لـ 5 ساعات، بسبب أعمال طرح الأحمال التي تقوم بها الشركة العامة للكهرباء.

وقالت الهيئة، إن استعادت الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية تشهد استقرارها نسبيا بعد مرور الشبكة الكهربائية فيها بعجز كبير نتيجة لخروج الوحدة الثالثة بمحطة السرير وازداد العجز بعد خروج حقل التحدي المغذي لمحطات الكهرباء التابع لشركة سرت عن العمل نتيجة عطل فيه.