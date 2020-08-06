بعد توقيع اتفاق الحدود مع مصر.. دندياس يعلن “موت” الاتفاق البحري بين تركيا وحكومة الوفاق

بعد توقيع اتفاق الحدود مع مصر.. دندياس يعلن “موت” الاتفاق البحري بين تركيا وحكومة الوفاق مصر واليونان توقعان اتفاقا لتعيين الحدود البحرية بينهما

أخبار ليبيا24

اعتبر وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، إن توقيع اتفاق الحدود البحرية بين اليونان ومصر، أنهى وجود مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق بشكل كامل.

ووقع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، مع نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة اليوم الخميس، على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين اليونان ومصر.

وعقب توقيع الاتفاق، كتب وزير الخارجية اليوناني، سلسلة تغريدات على تويتر، أكد من خلالها على أن الاتفاق بين البلدين يؤكد ويؤمن حق ونفوذ الجزر اليونانية على الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وقال، إن ” هذا اليوم تاريخي وهو اتفاق نموذجي ومهم لشرق المتوسط ​​بأكمله”، مؤكدًا أن إبرام الاتفاقية جاء في إطار القانون الدولي وقانون البحار.

وأضاف، وزير الخارجية اليوناني، “أن الاتفاق المبرم مع مصر مختلف بشكل كامل عن مذكرة التفاهم غير القانونية والباطلة وغير الموجودة قانونيا بين تركيا وطرابلس”.

وأكد دندياس، أن أثينا ستواصل التحرك بنفس التصميم مع بقية البلدان الحدودية في إطار القانون الدولي وقانون البحار الدولي، مؤكدًا أنها تدعو الدول الأخرى في المنطقة إلى اتباع مثل هذه الاتفاقية الموقعة مع مصر وكذلك التي جرى توقيعها مع إيطاليا قبل بضعة أشهر.