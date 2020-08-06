بعد انتشار “كورونا”..حملة تطهير موسعة تشهدها طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

انطلقت مساء اليوم الخميس في مدينة طبرق حملة تطهير شاملة لكل أحياء وشوارع المدينة وذلك بعد انتشار فيروس كورونا بصورة سريعة في المدينة.

وبدأت حملة التطهير بالحجر الصحي ومركز طبرق الطبي تحت إشراف المجلس التسييري لبلدية طبرق، حيث شاركت هيئة السلامة الوطنية طبرق والمؤسسة الوطنية للموارد المائية في هذه الحملة كما ساهم رجال الأمن والصحة والحرس البلدي بالتنظيم والتنسيق.

وتأتي هذه الخطوة الاحترازية بسبب تفشي وباء كورونا بالمدينة حيث وصلت أعداد الإصابة إلى 53 حالة وبلغ عدد حالات الشفاء إلى 8 حالات وارتفع عدد الوفيات إلى 5 حالات حتى الآن.