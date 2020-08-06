بعد اعتزام تشكيل إدارة جديدة..حراك المركز الوطني يرفض التدخل في شؤونه

أخبار ليبيا24

أعلن منظمو حراك المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي يتكون من مدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام استمرارهم في الحراك الرافض للتدخل في شؤون المركز.

وجاء الحراك على خلفية ما وصفه بحملة تشويه المركز واعتزام المجلس الرئاسي لتشكيل مجلس إدارة من خارج المركز الوطني لمكافحة الأمراض بناء على توصية من وكيل وزارة الصحة.

وأوضح الحراك أن تشكيل مجلس من خارج المركز ليس له مبرر أو أسباب واضحة غير إرباك سير المركز وتشتيت استقراره الإداري ولحمته الوطنية بحسب الحراك.

وطالب الحراك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالعدول على مقترح تشكيل أي مجلس أو لجنة تتداخل مع عمل إدارة المركز داعيًا إلى مواصلة دعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض وتسهيل كافة الإجراءات التي تضمن له أداء عمله بشكل كامل.

وشدد الحراك على عدم المساس بالهيكل التنظيمي للمركز وتفتيت اختصاصاته ورفض أي تغيير في تركيبته الفنية التي ستؤثر سلبا على تأدية مهامه خاصة في مثل هذه الظروف الطارئه التي تمر بها البلاد.

وأكد الحراك على احترام سيادة القانون وملاحقة كل من يحاول كيل اتهامات باطلة ومعلومات مضللة من شأنها تشويه صورة المركز والتشكيك في قدراته ورصد أي مخالفات حدثت للمركز من أية جهة أخرى.