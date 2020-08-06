اخليل: جنرال تركي أخبرني أنهم جاؤوا بالمرتزقة السوريين إلى ليبيا ليموتوا فيها

أخبار ليبيا24

قال الضابط في سلاح المدفعية مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج اخليل إن القمامة البشرية – المرتزقة السوريين – التي جاء بها الحليف التركي إلينا والتي لا تجدي نفعا ولا يمكنها أن تطور قدرات الجيش الليبي مطلقا.

وأضاف اخليل عبر حسابه على “فيسبوك” :”حقيقة مره ولكن لابد من سماعها، فهذه الخردة البشرية لاتجدي نفعًا لأنها تعتمد على “الحمص والزعتر”، وهذه القمامة منتشرة في طرابلس وفي المعسكرات الكبيرة”.

وتابع الضابط :”الاتفاقية كانت تقتضي أن يتم تزويد ليبيا بمعدات حديثة وتدريب الكوادر الليبية عليها من خلال الجيش التركي وخبرائه ولكن الحقيقه جاءت المعدات وجاءت معها “البندورة والحمص والبرغل”.

ويواصل اخليل في منشوره بالقول :”الحقيقة المرة والتي أخبرني بها جنرال تركي أن الحكومة التركية متضايقة من هذه القمامة السورية في تركيا وجاؤوا بها إلى ليبيا لكي يموتوا فيها ولا يعودوا إلى تركيا مطلقا”، فهناك تغير ديمغرافي في المنطقة”.

ويضيف الضابط المصراتي :”في المقابل العدو أحضر شركة روسية متطورة وعلنا انهكت طرابلس عام وشهرين قتال لولا صمود أبطال بركان الغضب، وأقولها لكم صراحة كان هناك اتفاق دولي بانسحابهم وليس نصرا كما يدعي البعض”.

قاصدًا مدينته مصراتة يدعي اخليل أن هذه الحرب أظهرت من كان يقاتل لأجل المصالح الشخصية والمصارف والوزارات وابتزاز الدولة ومن أجل المصفاة وغيرها ومن كان يقاتل لأجل الوطن وفبراير، مؤكدًا أن الإجابة واضحة من خلال من هو متواجد بمحاور الوشكة وأبوقرين ومن متواجد بفيلات وفنادق وأحياء طرابلس للأسف قاتلوا حفتر ليس دفاعا عن فبراير أو الحكم العسكري”.

ويؤكد بالقول :”الساحات متواجدة أمامهم فلماذا لم يذهب أحد منهم، سوى مصراتة وزليتن، لاتوجد دولة مدنية اتحدى أي شخص مسؤول أو مدني يستطيع أن يدخل أي مربع تسيطر عليه مليشيا في طرابلس وينتقد آمر المليشيات أو يخرج في مظاهرة مطالبة بالحرية”.

وختم الضابط منشوره :”منطقة أبوسليم هل يستطيع أحد أن يقف أمام الحديقة المخصصة للحيوانات في الأصل وينتقد المدعو اغنيوة الككلي ويطالبه بالخروج، هذه الحقائق لا تروق للبعض ولكنها مؤلمة”.