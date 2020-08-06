آخر إحصاءات كورونا في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

قال رئيس اللجنة الاستشارية طبرق، فرج الجالي، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في طبرق مستقر، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي إصابات أو حالات اشتباه للمرض اليوم الخميس.

وأوضح الجالي، في إيجاز صحفي، الخميس، أن الأرقام المسجلة لفيروس كورونا في طبرق وصلت إلى 53 إصابة بعد تسجيل 11 إصابة يوم الأربعاء و8 حالات شفاء و4 حالات وفاة.

وبيّن أن أصغر المصابين طفل عمره 10 سنوات، وقد خرج من ضمن حالات الشفاء، مشيرًا إلى أن جميع حالات الشفاء ستبقى في بيوتها لمدة أسبوع مع التزامها بارتداء الكمامات.

وقال، “لدينا 3 حالات داخل الحجر الصحي واحدة حالتها حرجة وتتلقى الآن تنفسًا صناعيًا، إضافة إلى 41 حالة نشطة. وأضاف، أنه تم إطلاق “مركز الحياة” على مقر الحجر الصحي.