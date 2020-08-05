منظمة الصحة العالمية تبحث آخر المستجدات حول تفشي كورونا في طبرق

منظمة الصحة العالمية تبحث آخر المستجدات حول تفشي كورونا في طبرق منظمة الصحة تشرع في إقامة دورات تدريبية للأطباء والتمريض فيمايخص حالات الوفيات بسبب كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث مندوب منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا أحمد العليقي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية الاحتياجات والنواقص التي تحتاجها البلدية في ظل الظروف الصحية التي تمر بها المدينة في تفشي وباء كورونا بسرعة مخيفة، وتسجيل وفيات خلال اليومين الماضيين .

العليقي بحث خطة المنظمة للاستجابة لمكافحة كورونا وتوفير مايلزم من مواد ومعقمات وغيرها مايحتاجه قطاع الصحة في المدينة .

وستشرع المنظمة في إقامة دورات تدريبية للأطباء والتمريض وغيرها مايخص حالات الوفيات بسبب كورونا والتعامل مع المتوفيين .

كما ناقش العليقي كيفية التواصل وتوعية المواطنين وهي من أهم الخطوات التي تساعد في تقليل إنتشار المرض .

يشار أن مدينة طبرق تشهد انتشار سريع لفيروس كورونا ووصل عدد المصابين لأكثر من 40 حالة و3 حالات وفاة والأعداد في تزايد.