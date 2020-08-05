مجلس النواب الليبي يعرب عن تضامنه مع لبنان

مجلس النواب الليبي يعرب عن تضامنه مع لبنان انفجار بيروت.. تضامن ليبي مع لبنان

أخبار ليبيا24

أعرب مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع دولة لبنان التي تعيش منذ يوم الثلاثاء على وقع مأساة إنسانية واقتصادية جراء اندلاع انفجار ضخم هزّ مرفأ بيروت.

وقالت لجنة الخارجية بمجلس النواب، في بيان، إن مجلس النواب الليبي يعرب لدولة لبنان شعبا وحكومة في هذه الأوقات الحزينة عن أسفه وحزنه لهذا الحادث الأليم الذي تسبب في دمار كبير بالمدينة ووقوع العديد بين قتيل وجريح.

وأعربت اللجنة، عن خالص مواساتها القلبية الحارة لعائلات الضحايا ودعت بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، كما أعربت عن أملها في أن يتعافى لبنان قريبا من آثار هذه الكارثة المؤسفة.

وتسبب الانفجار الهائل الذ هزّ أحد مستودعات مرفأ بيروت، في مقتل 135 شخصًا وجرح 5 آلاف آخرين، إضافة إلى 80 مفقودًا، وفق آخر إحصاء أعلن عنه وزير الصحة اللبناني، حمد حسن.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت “مدينة منكوبة”، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

وزاد انفجار بيروت من معاناة لبنان الذي يعيش منذ أشهر أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد.